Президент Азербайджану звинуватив Вірменію у політиці “ісламофобії”

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що Вірменія на державному рівні провадить політику "ісламофобії".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє AZERTAC.

19 вересня президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв відвідуючи Бакинський завод імені Гейдара Алієва, дав інтерв'ю Азербайджанському телебаченню, в якому заявив, що:

"Вірменія - не звичайна країна. Вірменія - це країна, де ісламофобія є державною політикою. Вони виховують своїх дітей у дусі ненависті до мусульман".

Також Алієв зазначив, що в Азербайджані завжди дуже чутливо ставляться до будь-якого зближення у відносинах мусульманських країн з Вірменією.

"Бо Вірменія окупувала наші землі. Водночас мусульманські країни повинні знати, що Вірменія вчинила геноцид проти мусульманських релігійних об'єктів та культурний геноцид на окупованих територіях", - додав президент Азербайджану.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

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Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліціянтів та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провів тристоронні телефонні переговори з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим та закликав обидві сторони підтвердити власні зобов’язання щодо припинення вогню та вжити негайних заходів для уникнення подальшої ескалації.

Фото: pikture-alliance / dpa