Азербайджан планує поглибити стратегічне партнерство з Україною – МЗС

Азербайджанська Республіка планує в майбутньому поглибити стратегічне партнерство та дружбу з Україною.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні МЗС Азербайджану у Твіттері.

«Азербайджан рішуче підтримує суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних державних кордонів. Ми високо цінуємо, що Азербайджан визначено одним із стратегічних партнерів України в новій концепції національної безпеки. Ми ще більше поглибимо наше стратегічне партнерство та дружбу з Україною», - йдеться у публікації.

Раніше посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова під час зустрічі з генеральним директором Укрінформу Олександром Харченком наголосила, що Азербайджан і Україна підтримують територіальну цілісність одне одного, в тому числі і в міжнародних організаціях.

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Дипломатичні відносини між Україною й Азербайджаном встановлено 6 лютого 1992 року.

Посольство України в АР функціонує з 5 травня 1996 року, Посольство АР в Україні відкрито 12 березня 1997 року.