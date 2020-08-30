Азербайджан на місяць продовжив особливий карантинний режим

Влада Азербайджану продовжила особливий карантинний режим у країні до 30 вересня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АЗЕРТАДЖ із посиланням на оперативний штаб при кабінеті міністрів країни.

Зазначається, що відповідне рішення ухвалено з метою «закріплення досягнень, ефективного захисту життя і здоров'я людей, а також з урахуванням того, що ситуація у зв'язку з пандемією COVID-19 у світі досі залишається незадовільною».

Попереднім урядовим рішенням особливий режим в Азербайджані було запроваджено до 31 серпня.

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За останніми даними порталу Worldometer, у світі виявлено 25 млн 126,7 тис. випадків COVID-19, у тому числі понад 845 тис. летальних, одужали 17 млн 444 тис. осіб.

Фото: АА