В Азербайджані заборонили повідомляти про смерть журналістів та лікарів від коронавірусу
Про це повідомляє JAMnews.
"В Азербайджані засобам масової інформації заборонили публікацію новин про смерть журналістів та лікарів від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.
Вчора ця новина ще раз підтвердилася та викликала великий ажіотаж у соціальних мережах.
Так, вчора вранці місцеве Суспільне телебачення (İTV) поширило інформацію про те, що працівник цього телеканалу - головний редактор Амрахов Фаганоглу помер від коронавірусу у клініці «Yeni klinika».
Слідом за цим багато сайтів опублікували цю новину, але через деякий час видалили. Цей факт став причиною гарячих лискусій у соціальних мережах.
«Значить, головний редактор Суспільного телебачення Амрахов Фаганоглу помер від коронавірусу.Через деякий час деякі люди, які харчуються крихтами від влади, змусили сайти видалити це», - йдеться у матеріалі.
Джерела JAMnews повідомили, що згідно з наданою всередині редакцій інструкцією, сайти, що опублікують новини про смерть журналістів та лікарів від коронавірусу, будуть покарані.
Як повідомлялося, загальна кількість випадків захворювання хворобою COVID-19 у світі зросла до 17 007 350, загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії у світі наразі становить 665 714. Одужало від недуги уже 10 534 682.