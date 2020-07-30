В Азербайджані заборонили повідомляти про смерть журналістів та лікарів від коронавірусу

Влада Азербайджану заборонила засобам масової інформації країни повідомляти про випадки смерті журналістів та лікарів внаслідок епідемії коронавірусної хвороби.

Про це повідомляє JAMnews.

"В Азербайджані засобам масової інформації заборонили публікацію новин про смерть журналістів та лікарів від коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Вчора ця новина ще раз підтвердилася та викликала великий ажіотаж у соціальних мережах.

Так, вчора вранці місцеве Суспільне телебачення (İTV) поширило інформацію про те, що працівник цього телеканалу - головний редактор Амрахов Фаганоглу помер від коронавірусу у клініці «Yeni klinika».

Слідом за цим багато сайтів опублікували цю новину, але через деякий час видалили. Цей факт став причиною гарячих лискусій у соціальних мережах.

«Значить, головний редактор Суспільного телебачення Амрахов Фаганоглу помер від коронавірусу.Через деякий час деякі люди, які харчуються крихтами від влади, змусили сайти видалити це», - йдеться у матеріалі.

Джерела JAMnews повідомили, що згідно з наданою всередині редакцій інструкцією, сайти, що опублікують новини про смерть журналістів та лікарів від коронавірусу, будуть покарані.

Як повідомлялося, загальна кількість випадків захворювання хворобою COVID-19 у світі зросла до 17 007 350, загальна кількість летальних випадків унаслідок пандемії у світі наразі становить 665 714. Одужало від недуги уже 10 534 682.