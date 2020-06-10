Азербайджан продовжив “особливий” карантин до 1 липня

В Азербайджані продовжили особливий режим карантину до 1 липня.

Про це повідомляє АЗЕРТАДЖ.

«Проаналізовано наявну санітарно-епідеміологічну ситуацію у зв'язку з хворобою на коронавірус нового типу COVID-19 на території Азербайджанської Республіки, та з урахуванням числа зараження вірусом протягом останніх днів ухвалено рішення про продовження особливого карантинного режиму в країні до 00.00 1 липня 2020 року», - йдеться в повідомленні.

З метою зниження швидкості поширення вірусу на території міст Баку, Гянджа, Лянкяран, Сумгайит, а також Абшеронського, Євлахського, Ісмаїллінського, Кюрдамирського і Сальянського районів з 00.00 години 14 червня до 06:00 години 16 червня 2020 року застосовано посилений карантинний режим.

Жителям цих міст і районів у зазначений період дозволяється залишати місця проживання або перебування лише в разі надзвичайної ситуації, а також у разі необхідності надання невідкладної медичної допомоги та для участі в похованні близьких родичів з дозволу Міністерства внутрішніх справ (МВС).

Обмеження на виїзд-в'їзд в Азербайджан за винятком вантажних і чартерних рейсів також продовжено до 1 липня.

Термін дії карантину, введеного 24 березня, закінчувався 15 червня.

Як повідомили в оперативному штабі при Кабінеті Міністрів, в Азербайджані з часу реєстрації першого факту зараження вірусом станом на 9 червня виявлено 8 191 особу, тест яких на COVID-19 виявився позитивним, наразі 3 487 активних хворих продовжують лікування в лікарнях спеціального карантинного режиму.