Азербайджан надав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для протидії COVID-19

Азербайджан надав Україні 23 тонни гуманітарної допомоги для боротьби з коронавірусом, у тому числі медичні маски, захисні костюми, термометри, дезінфектори та інше медобладнання.

Літак, який доправив з Баку гуманітарну допомогу, зустрів у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква, повідомляє пресслужба ОП.

"Гуманітарний вантаж загальною вагою 23 тонни, зокрема, включає: 100 тис. медичних масок, 5 тис. захисних комбінезонів, а також безконтактні термометри, дезінфектори та інше медичне обладнання", - проінформували в ОП.

Зазначається, що домовленості про надання гуманітарної допомоги було досягнуто за результатами телефонної розмови Президента України Володимира Зеленського та Президента Азербайджану Ільхама Алієва, що відбулася 26 березня.

«Україна глибоко вдячна Азербайджанській Республіці й особисто Президенту Ільхаму Алієву за надану гуманітарну допомогу, що є особливо цінним у непрості часи боротьби зі світовою пандемією коронавірусу», – підкреслив Жовква, наголосивши, що цей крок став черговим свідченням міцності стратегічного партнерства між Києвом і Баку.

Своєю чергою, як розповіли в ОП, із нагоди Всесвітнього дня вишиванки Володимир та Олена Зеленські передали Президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та Мехрібан Алієвій традиційні українські вишивані сорочки.

Фото: пресслужба ОП