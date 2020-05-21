Представництво ЄС закупило для медзакладів 936 тергромад "скриньки здоров'я"

Представництво ЄС в Україні та п'ять держав-членів ЄС – Німеччина, Швеція, Данія, Польща та Естонія – через Програму "U-LEAD з Європою" до кінця травня передадуть для медзакладів 936 ОТГ гумдопомогу для боротьби із розповсюдженням коронавірусу.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, склад Нової пошти, де нині пакуються захисні набори від COVID-19, відвідали міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, посол Естонії в Україні Каімо Кууск, представники Посольств Швеції та Польщі в Україні.

«Нині на цьому складі відбувається процес пакування «скриньок здоров'я». На початку наступного тижня їх розпочнуть доставляти, планується, що до кінця травня усі 936 ОТГ отримають пакунки. Ми вважаємо, що громади будуть сильними тоді, коли будуть упевнені у своєму захисті, коли знатимуть, що їхні медики мають усе необхідне для того, щоб надати допомогу людям, які захворіли на COVID-19. Ця акція покриває ОТГ по всій території України, бо ми хочемо підтримати усіх», - сказав директор Програми "U-LEAD з Європою" від GIZ Бастіан Файгель.

Допомога закуплена Представництвом ЄС в Україні для медзакладів / Фото: U-LEAD with Europe

Міністр закордонних справ висловив вдячність за підтримку ЄС та держав-членів та заявив: "Понад 9 мільйонів громадян України нині мешкають в об’єднаних територіальних громадах. Європейські партнери не лише активно підтримували та підтримують українську реформу децентралізації, яка підвищила рівень життя мільйонів українців. Вони також демонструють готовність підставити плече у складні часи коронавірусної кризи. Ця підтримка не лише посилить спроможність громад протистояти вірусу, але й надалі зміцнить зв’язки між Україною та ЄС”.

Своєю чергою, посол ЄС в Україні Матті Маасікас додав: “Здорові громади це основа сильної України. Я пишаюся тим, що ЄС та U-Lead здатні підтримати українські громади у селах та невеликих містах у боротьбі з коронавірусом”.

Президент МБФ Карітас Україна Андрій Васькович наголосив на важливості цієї допомоги. «Це позитивний приклад солідарності Євросоюзу з Україною у боротьбі проти коронавірусу. Це підкріплення нашої системи самоврядування та децентралізації, бо допомога піде в ОТГ для тих, хто стоїть у перших рядах у боротьбі з коронавірусом – медичному персоналу. Ми всі сили мобілізували для боротьби проти такого виклику, як коронавірус в Україні. Також ми показуємо, що спільними силами можемо подолати будь-яку біду», - наголосив він.

Як повідомлялося, 8 квітня ЄС ухвалив рішення продовжити підтримку України та надати близько 190 млн євро. Допомога складатиметься із двох “пакетів”, про перший з яких, у розмірі 80 млн євро, було оголошено 30 березня. “Перший пакет” допомоги буде спрямовано на підтримку охорони здоров’я, зокрема, придбання медичних засобів та обладнання та зміцнення системи охорони здоров’я (до 12 млн євро); малого та середнього підприємництва (20 млн євро, з яких 10 млн передбачені на мікрокредитування); фермерських господарств (25 млн євро); вразливих груп населення (2 млн євро) у співпраці з партнерськими громадськими організаціями.

Програма "U-LEAD з Європою" фінансується спільно Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією й підтримує реформу децентралізації та її секторальні напрямки.