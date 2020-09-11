Азербайджан і Україна підтримують територіальну цілісність одне одного - посол

Азербайджан і Україна підтримують територіальну цілісність одне одного, в тому числі і в міжнародних організаціях.

Про це розповіла Посол Азербайджану в Україні Ельміра Ахундова під час зустрічі з генеральним директором Укрінформу Олександром Харченком.

"Азербайджан і Україна послідовно підтримують територіальну цілісність одне одного. Те, що Азербайджан підтримав внесення до порядку денного 75-ї сесії ГА ООН розгляд питання про тимчасово окуповані території України, є одним з останніх підтверджень нашої послідовної підтримки її територіальної цілісності. У політичних відносинах у Баку і Києва - повне взаєморозуміння. Ми можемо твердо спиратися на нього для поглиблення двостороннього співробітництва в інших сферах, насамперед в економічній, транспортній та інвестиційній", - підкреслила азербайджанський посол.

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Під час зустрічі сторони також обговорили питання інформаційного співробітництва, зокрема партнерства національних агентств двох країн - Укрінформу і АЗЕРТАДЖу, а також активної діяльності азербайджанської діаспори в Україні.

Як повідомляв Укрінформ, до порядку денного 75-ї сесії Генеральної асамблеї ООН включили питання щодо ситуації на окупованих територіях України.

15 вересня відбудеться офіційне відкриття 75-ї сесії Генасамблеї, 21 вересня - урочисте святкування 75-ї річниці створення ООН, 22 вересня - початок загальних дебатів.