ОБСЄ закликає Азербайджан і Вірменію до переговорів

Мінська група ОБСЄ, яка займається врегулюванням конфлікту в Нагірному Карабаху, вітає деескалацію напруженості на кордоні Вірменії та Азербайджану.

Про це інформує DW.

«Мінська група ОБСЄ вітає стабілізацію ситуації на кордоні Вірменії та Азербайджану з 16 липня. Співголови групи Ігор Попов (Росія), Стефан Вісконті (Франція), Ендрю Шофер (США) і особистий представник чинного голови ОБСЄ Анджей Каспшик… закликали обидві країни підготуватися до серйозних переговорів для пошуку вирішення проблеми Нагірного Карабаху», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається у заяві Мінської групи ОБСЄ, її співголови закликають сторони скористатися нинішнім скороченням активних бойових дій, аби підготуватися до серйозних предметних переговорів з метою пошуку всеосяжного вирішення конфлікту. Вони також наголошують, що «в цей скрутний час вкрай важливо утримуватися від провокаційних заяв і дій».

У документі також указується, що недавні заяви, які критикують спільні зусилля держав - співголів Мінської групи ОБСЄ і закликають в односторонньому порядку створити нові умови або змінити формат процесу врегулювання, не сприяють відновленню конструктивного діалогу.

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Мінська група ОБСЄ підтвердила, що принципи й елементи, викладені в заяві співголів від 9 березня 2019 року (зі схваленням прихильності лідерів Вірменії та Азербайджану щодо зустрічі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ), продовжують становити основу їхніх посередницьких зусиль.

«Співголови готові зустрітися з лідерами або їхніми представниками в будь-який час. Співголови також підкреслюють, що спостерігачі ОБСЄ повинні повернутися в регіон якомога швидше», - наголосили у Мінській групі.

Як повідомлялося, 12 липня міністерство оборони Азербайджану заявило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції на Товузському напрямку державного кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що точилися в ніч на 13 липня, загинули чотири азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

Водночас пресслужба міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців дістали легкі ушкодження.