Вірменія звинуватила Азербайджан в атаці на військовий об'єкт, в Баку все заперечують

У Міноборони Вірменії заявили, що Збройні сили Азербайджану атакували бойову позицію "Анвах" на північному сході Вірменії та зазнавали втрат.

Про це у Facebook написала Шушан Степанян, прессекретар Міноборони Вірменії.

"У напрямку позиції "Анвах" підрозділи спеціального призначення противника здійснили черговий напад. Підрозділи вірменських ВС відбили атаку противника, завдавши йому значних втрат", - написала Степанян.

Вона додала, що, за попередніми даними, з азербайджанської сторони є втрати та "спецпризначенеці, які опинилися в пастці".

"З вірменської сторони втрат немає", - зазначила Степанян.

Водночас Міністерство оборони Азербайджану спростувало інформацію про атаку на вірменський пост, повідомляє "Інтерфакс-Азербайджан".

"Ніякої нової атаки в тому напрямку з нашого боку не було. Навпаки, на нашій ділянці державного кордону зберігається спокій, у нас немає ніяких втрат", - заявив начальник пресслужби Міністерства оборони Азербайджану Вагіф Даргяхли.

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Однак, за його словами, "з того боку кордону" спостерігається паніка серед вірменських військовослужбовців.

"Раніше ми чули постріли зі стрілецької зброї на позиціях підрозділів ЗС Вірменії. Судячи з усього, сталася чергова стрілянина між вірменськими військовослужбовцями. Хочу ще раз сказати, що ніякої нової атаки і тим більше втрат з нашого боку немає і не було. Повідомлення вірменської сторони є черговою дезінформацією", - сказав Даргяхли.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузському напрямку державного кордону із залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули чотири азербайджанських військових, ще четверо були поранені.

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Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліціянтів і троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.

Як неодноразово зазначалося, неврегульоване нагірнокарабаський конфлікт своїми важкими наслідками представляє серйозну загрозу регіонального світу.