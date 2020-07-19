Майже 38 тисяч азербайджанців записалися до армії на тлі конфлікту з Вірменією

Майже 38 тисяч азербайджанців записалися до армії на тлі конфлікту з Вірменією

Укрінформ
На тлі ескалації прикордонного конфлікту з Вірменією до армії Азербайджану записалися майже 38 тисяч добровольців.

Про це інформує Інтерфакс-Азербайджан.

"В Азербайджані майже 38 тис. громадян виявили бажання добровільно служити в армії, звернулися до апарату Держслужби з питань мобілізації та призову на військову службу в електронному порядку, а також до місцевих управлінь, відділів та підрозділів Служби та були зареєстровані за відповідною формою", - відзначили у Держслужбі з питань мобілізації та призову на військову службу.

Зазначається, що серед добровольців є азербайджанські зірки шоу-бізнесу.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямі державного кордону із залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

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Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі ушкодження.

Як неодноразово наголошувалося, неврегульований нагірнокарабаський конфлікт своїми важкими наслідками становить серйозну загрозу регіональному миру.

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