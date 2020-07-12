Баку заявляє про артилерійський обстріл на кордоні з боку Вірменії

Баку заявляє про артилерійський обстріл на кордоні з боку Вірменії

Укрінформ
Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових в артилерійському обстрілі на азербайджано-вірменському державному кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

“Починаючи від полудня 12 липня підрозділи збройних сил Вірменії, грубо порушивши режим припинення вогню на ділянці Товузского району азербайджано-вірменського державного кордону, вчинили обстріл наших позицій з артилерійських установок", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, територія Азербайджану була обстріляна з артилерійських установок, що спричинило бойові дії. Втрати зафіксовано з обох сторін, але детальна інформація про кількість загиблих чи поранених не наводиться.

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Міністерство оборони Вірменії натомість стверджує, що група азербайджанських військових спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

Як зазначається, вірменські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь та завдали втрат противнику. При цьому, втрати зі свого боку Вірменія заперечує.

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