Баку заявляє про артилерійський обстріл на кордоні з боку Вірменії

Азербайджан звинувачує підрозділи вірменських військових в артилерійському обстрілі на азербайджано-вірменському державному кордоні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Азербайджану.

“Починаючи від полудня 12 липня підрозділи збройних сил Вірменії, грубо порушивши режим припинення вогню на ділянці Товузского району азербайджано-вірменського державного кордону, вчинили обстріл наших позицій з артилерійських установок", - йдеться у повідомленні.

За даними міністерства, територія Азербайджану була обстріляна з артилерійських установок, що спричинило бойові дії. Втрати зафіксовано з обох сторін, але детальна інформація про кількість загиблих чи поранених не наводиться.

Міністерство оборони Вірменії натомість стверджує, що група азербайджанських військових спробувала перетнути державний кордон на позашляховику, але повернулася на свої позиції після попередження.

Як зазначається, вірменські військовослужбовці відкрили вогонь у відповідь та завдали втрат противнику. При цьому, втрати зі свого боку Вірменія заперечує.