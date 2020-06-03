Придністров'я не впливає на свою долю, все вирішує Москва – експерт

Керівництво самопроголошеної "Придністровської Молдавської республіки" не впливає на свою політичну долю, оскільки все вирішує Росія, в стратегічних інтересах якої не допустити вступ Молдови - як і України та Грузії - до ЄС.

Таку думку висловив проєктний менеджер та дослідник Словацької асоціації закордонної політики (SFPA) Самуель Года під час онлайн-дискусії, проведеної австрійським аналітичним центром The International Institute for Peace, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Придністров’я взагалі не є автономним у плані прийняття рішень щодо своєї власної політичної долі. Це (вирішується – ред.) – не в Тирасполі, а – в Москві. Навіть якби Тирасполь захотів приєднатися до Молдови, або мати врегулювання конфлікту за гагаузьким прикладом – це має бути схвалено не в Тирасполі, а в Москві", - зазначив експерт.

На його переконання, якщо територіальне утворення Гагаузія на півдні Молдови і могло б просуватися у переговорах з Кишиневом щодо головних аспектів автономії (інтересу до чого, щоправда, не спостерігається ні з одного, ні з другого боку), то випадок з Придністров’ям – абсолютно інакший. І головна причина тут – російське втручання. "У Придністров'ї є збройні сили РФ, і це вже багато про що говорить. Це – один з найголовніших аспектів", - указав Года.

"У стратегічних інтересах Росії – щоб Молдова взагалі не приєдналася до ЄС – так само, як у випадку з Україною чи Грузією", - додав експерт.

Як повідомляв Укрінформ, на початку травня очільник місії США при ОБСЄ Джеймс Гілмор заявив, що Сполучені Штати закликають Росію до виконання рішення саміту ОБСЄ у Стамбулі 1999 року, яке, зокрема, передбачало виведення військ і озброєнь з території Придністров'я.

На Стамбульському саміті ОБСЄ 1999 року РФ взяла на себе зобов’язання вивести до кінця 2002 року з території Придністров'я (Республіка Молдова) Оперативну групу російських військ та вивезти боєприпаси (їх на складах у селі Колбасна Рибницького району зберігається понад 20 тисяч тонн). Однак цього так і не сталося, і російські війська продовжують незаконно перебувати на суверенній території Молдови. РФ перетворила питання виведення своїх військ із Придністров'я на інструмент торгу та тиску на Молдову для її "федералізації" за планами Москви.