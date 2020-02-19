Глава МЗС Молдови вибачився за скандальну заяву про "допомогу" РФ у Придністров’ї

Міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой після хвилі критики попросив вибачення за свої слова про те, що завдяки російським військовим вдалося "зупинити кровопролиття" у Придністров'ї.

Про це повідомляє Newsmaker.

"На жаль, мої слова витлумачили неправильно. Моєю помилкою було те, що я не довів свою думку до кінця. Це зайшло так далеко, що ветерани війни на Дністрі відчули себе скривдженими. Користуючись можливістю, я хочу висловити глибоку пошану людям, які боролися, проливали кров на цій війні", - сказав Чокой.

Як повідомлялося, скандал довкола очільника МЗС Молдови виник після того, як Чокой заявив, що конфлікт 1992 року у Придністров'ї спровокували певні сепаратистські сили, а зупинили кровопролиття військові РФ.

Фото: Newsmaker