Центральна та Східна Європа перетворилася на плацдарм гібридної агресії РФ – експерти

Регіон Центральної та Східної Європи перетворився на плацдарм гібридної агресії Росії, спрямованої на руйнування ЄС.

Про це йшлося на конференції «Україна та Республіка Молдова: реалії, перспективи та виклики», яка відбулася в Кишиневі, повідомляє Посольство України в Молдові.

«РФ використовує регіон Центральної та Східної Європи як плацдарм для гібридної агресії, бо вважає його полем власного беззастережного впливу. Росія прагне зруйнувати ЄС та відновити власний імперський статус. Боротися проти гібридного впливу ми, серед іншого, можемо шляхом збільшення знань про сусідів. Знаючи більше про них, будемо дізнаватися і про себе. У справі протидії фейкам заборони не працюють», - наголосив у своєму виступі директор Інституту світової політики Євген Магда.

Придністровський конфлікт був серед перших конфліктів, ініційованих Москвою на пострадянському просторі з метою утримати колишні радянські республіки в складі СРСР, нагадав експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко.

«Подібні спроби територіальної дезінтеграції були зроблені й в Україні. Саме в 90-ті роки вперше з'явилася ідея «Новоросії», яка мала охоплювати південні області України. Тоді ж була спроба створити на півдні Одеської області «Бессарабську республіку» та вперше розіграти карту Криму», - зазначив експерт.

Він також указав на те, що в Придністров'ї були випробувані політичні технології та методи гібридної війни, які сьогодні активно застосовуються в Україні. Це, зокрема, активне використання ЗМІ для формування негативного іміджу супротивника, використання гібридних військових формувань, участь конвенційних збройних сил на боці сепаратистів.

«Ті особи, які в 90-ті роки брали участь у створенні Придністровської Молдавської республіки, у 2014 році були залучені до окупації Криму та Донбасу», - додав експерт.

Виступ директора Дипломатичної академії України ім. Г. Удовенка Сергія Корсунського стосувався питання енергетичної безпеки в регіоні Чорного моря, викликів, які постали перед країнами регіону в цілому та Україною зокрема.

Конференція була організована Посольством України в Республіці Молдова спільно з Інститутом юридичних, політичних і соціологічних досліджень міносвіти Молдови та Асоціацією зовнішньої політики Молдови. У заході взяли участь представники уряду, парламенту, дипломатичного корпусу, української громади, науковці, експерти, політологи, журналісти, студентська молодь.

Фото: Посольство України в Молдові