У Міноборони пропишуть, що таке гібридні загрози і як їм протидіяти

Міністерство оборони планує у нормативних документах надати визначення гібридного захисту і протидії гібридним загрозам.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявила заступник міністра оборони Аліна Фролова.

“Ми пропишемо, що таке гібридний захист і протидія гібридним загрозам. Розподілимо між нашими державними органами, хто і за який напрямок відповідає, і будемо це робити. Для нас є важливим як захист населення, так і захист Збройних сил, адже тиск чиниться, зокрема, і на військовослужбовців”, - зазначила Фролова.

За її словами, на сьогодні війна, предусім, ведеться в інформаційному просторі, а вже потім — у військовому.

“Військова доктрина Росії, так звана доктрина Герасимова, чітко зазначає, що 3/4 - це інформаційний компонент або економічний вплив, і лише 1/4 – це застосування фізичної сили. Наш ворог сприймає інформаційне поле як поле битви. Тому, якщо ми кажемо про оборону держави, то ми повинні мати змогу захистити країну в інформаційному просторі і протидіяти інформаційним впливам”, - зазначила заступник міністра.

На її думку, загальне завдання, яке стоїть перед усіма міністерствами і відомствами, сформувати систему, яка стимулюватиме людей критично мислити та бути спроможним захищати себе від інформаційних впливів.

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“Мова не тільки про міністерство оборони і про міністерство інформполітики, яке зараз трансформовано в нове міністерство. І міністерство освіти, і міністерство культури – усі державні органи мають координовано брати участь в інформаційному захисті держави”, - заявила заступник міністра.

Фролова також нагадала, що перш ніж окупувати Крим і частину Донбасу, Росія спочатку інформаційно «захопила» ці території. "Ми тепер чітко розуміємо, що тоді людей готували до вторгнення, а зараз – доступ інформації на окуповані території ретельно блокується", - заявила вона.