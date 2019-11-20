У Раді Європи обговорюють захист від фейкових новин і хакерів

У Раді Європи із залученням національних урядів, експертів, громадянського суспільства опрацюють міжнародно-правовий механізм з утвердження верховенства права у кіберпросторі.

Це питання обговорять учасники міжнародної конференції Octopus з кіберзлочинності: «Докази у кіберпросторі, фейкові новини та втручання у виборчий процес», яка 20-22 листопада проходить у Раді Європи, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«На конференції будуть розглянуті шляхи зміцнення верховенства права у кіберпросторі через розробку протоколу до Будапештської конвенції (про кіберзлочинність – ред.). Будуть проведені консультації з представниками громадянського суспільства, експертами із захисту даних, які обговорять пропозиції з підвищення ефективності захисту електронних доказів, необхідних для кримінального розслідування», - заявили у РЄ.

Як планується, робота над протоколом повинна бути завершена до кінця 2020 року.