Єреван назвав тероризмом погрозу Баку вдарити по АЕС
Про це йдеться в заяві МЗС РВ.
«Дії, якими погрожує Міністерство оборони Азербайджану, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права в цілому, і зокрема Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції», - йдеться в заяві.
У МЗС Вірменії назвали такі погрози «прямим проявом державного тероризму», які «висловлюють геноцидальні» наміри Азербайджану.
У відомстві наголосили, що таким чином керівництво Азербайджану становить загрозу для всіх народів регіону, в тому числі для самих азербайджанців.
«Ми рішуче засуджуємо ядерні погрози з боку Азербайджану, які свідчать про абсолютну відсутність здорового глузду і почуття відповідальності у цього члена міжнародного співтовариства», - йдеться в заяві.
Вірменія закликала Азербайджан «негайно публічно» відмовитися від цих погроз.
Напередодні в Міністерстві оборони Азербайджану пригрозили завдати високоточного ракетного удару по вірменській атомній електростанції.
Раніше, 13 липня, МЗС України заявило, що українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації між Вірменією й Азербайджаном на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах.
12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.
Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо поранено.
Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.
Фото: www.mfa.am