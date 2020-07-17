Єреван назвав тероризмом погрозу Баку вдарити по АЕС

Єреван назвав тероризмом погрозу Баку вдарити по АЕС

Укрінформ
Міністерство закордонних справ Вірменії назвало проявом тероризму погрозу Азербайджану завдати ракетного удару по Вірменській атомній електростанції в Мецаморі.

Про це йдеться в заяві МЗС РВ.

«Дії, якими погрожує Міністерство оборони Азербайджану, є кричущим порушенням міжнародного гуманітарного права в цілому, і зокрема Першого додаткового протоколу до Женевської конвенції», - йдеться в заяві.

У МЗС Вірменії назвали такі погрози «прямим проявом державного тероризму», які «висловлюють геноцидальні» наміри Азербайджану.

У відомстві наголосили, що таким чином керівництво Азербайджану становить загрозу для всіх народів регіону, в тому числі для самих азербайджанців.

«Ми рішуче засуджуємо ядерні погрози з боку Азербайджану, які свідчать про абсолютну відсутність здорового глузду і почуття відповідальності у цього члена міжнародного співтовариства», - йдеться в заяві.

Вірменія закликала Азербайджан «негайно публічно» відмовитися від цих погроз.

Напередодні в Міністерстві оборони Азербайджану пригрозили завдати високоточного ракетного удару по вірменській атомній електростанції.

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Раніше, 13 липня, МЗС України заявило, що українська сторона виступає за політичне врегулювання ситуації між Вірменією й Азербайджаном на основі дотримання суверенітету і територіальної цілісності Азербайджанської Республіки в її міжнародно визнаних кордонах.

12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Фото: www.mfa.am

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