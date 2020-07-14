Генсек ООН закликав Баку та Єреван припинити ескалацію

Генсек ООН закликав Баку та Єреван припинити ескалацію

Укрінформ
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до Вірменії та Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики», - йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ щодо «врегулювання небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту».

Як відомо, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямку кордону із залученням артилерії.

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Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо поранені.

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

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