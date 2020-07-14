Генсек ООН закликав Баку та Єреван припинити ескалацію

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш звернувся до Вірменії та Азербайджану із закликом припинити зіткнення і почати деескалацію конфлікту.

Про це заявив представник Генсека ООН Стефан Дюжаррік.

«Генеральний секретар наполягає на негайному припиненні воєнних дій і закликає всі залучені сторони вжити заходів щодо деескалації ситуації, а також утримуватися від провокаційної риторики», - йдеться в заяві.

Глава всесвітньої організації також висловив повну підтримку діям співголів Мінської групи ОБСЄ щодо «врегулювання небезпечної ситуації і пошуку мирного вирішення тривалого нагірно-карабахського конфлікту».

Як відомо, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських сил на Товузькому напрямку кордону із залученням артилерії.

Читайте також: ЄС закликає Єреван і Баку до переговорів за посередництва ОБСЄ

Внаслідок боїв, що тривали в ніч на 13 липня, загинули четверо азербайджанських військових, ще четверо поранені.

Зі свого боку, пресслужба Міноборони Вірменії повідомила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських і троє військовослужбовців отримали легкі поранення.