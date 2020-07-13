ЄС закликає Єреван і Баку до переговорів за посередництва ОБСЄ

Європейський Союз закликав Вірменію і Азербайджан дотримуватися режиму припинення вогню та поновити змістовні переговори за посередництва ОБСЄ у зв’язку з нещодавніми повідомленнями про нові збройні сутички на кордоні.

Про це йдеться у заяві речника ЄС, яка оприлюднена у понеділок на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«12-13 липня як Вірменія, так і Азербайджан повідомили про серйозні інциденти на двосторонньому кордоні, які супроводжувалися використанням важкої зброї. На жаль, це призвело до втрати людських життів. ЄС закликає обидві сторони зупинити збройну конфронтацію, утримуватися від дій та риторики, які можуть спровокувати напругу, здійснити негайні заходи для запобігання подальшій ескалації», - йдеться у заяві ЄС.

Євросоюз наголосив, що сторони для врегулювання конфронтації мають скористатися каналами прямого зв’язку, які встановлені в форматі співголів Мінської групи ОБСЄ, та через особистого представника голови ОБСЄ. Серйозні порушення режиму припинення вогню, йдеться у заяві, підкреслили термінову необхідність відновити моніторинг ОБСЄ на місці подій щойно обставини дозволять це зробити.

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«ЄС закликає сторони поважати режим припинення вогню, спрямувати енергію та ресурси на боротьбу з пандемією коронавірусу, поновити змістовні переговори під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, та підготувати населення до миру», - наголошується у заяві Євросоюзу.

Як вже повідомляв Укрінформ, військові відомства Азербайджану і Вірменії обмінялися звинуваченнями в провокуванні збройної сутички з використанням артилерії на ділянці Товузского району азербайджано-вірменського державного кордону.