У Вірменії суд відмовився арештувати лідера опозиції

Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера головної опозиційної партії Гагіка Царукяна.

Про це передає "Радіо Свобода".

"Суд ухвалив рішення через п’ять днів після того, як парламент позбавив Царукяна недоторканності. Сам політик заявляв, що його кримінальні справи сфабриковані «за політичним замовленням», тому що він критикує нинішній уряд Ніколи Пашиняна", - йдеться у повідомленні.

Видання нагадує, що стосовно Царукяна відкриті справи за трьома статтями – підкуп виборців на парламентських виборах 2017 року, неліцензійну гральну діяльність і незаконну забудову.

Гагік Царукян вважається одним з найбагатших людей у країні та очолює партію "Квітуча Вірменія". Вона має 25 місць у 132-мандатному парламенті.