Вірменія втретє продовжила режим надзвичайного стану через COVID-19

Уряд Вірменії ще на місяць продовжив режим надзвичайного стану через коронавірус.

Про це повідомляє агентство Новини-Вірменія.

«Уряд Вірменії на позачерговому засіданні у п'ятницю прийняв рішення знову продовжити режим надзвичайного стану через COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Як зазначив під час засідання міністр юстиції Рустам Бадасян, представляючи подробиці рішення, режим НС, введений у Вірменії 16 березня 2020 року, після чого продовжений до 17:00 13 червня включно, знову продовжують на місяць - до 17.00 13 липня 2020 року.

Як обгрунтування для продовження режиму НС наголошується, що за даними на 12-е червня в країні зареєстровано 15 281 випадок захворювання на COVID-19, 5 639 осіб одужали, 258 - померли.

Зростання кількості захворювань і подальше поширення вірусу продовжують загрожувати життю людей.

Станом на ранок 12 червня у світі зафіксовано 7 597 341 випадок COVID-19, із них 3 841 537 осіб одужали та 423 844 - загинули.

Фото: Photolure