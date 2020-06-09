Прем'єр Вірменії, у якого виявили коронавірус, поїде в РФ на парад

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян поїде у Москву на парад на честь 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні, який відбудеться 24 червня.

Про це агентству "Новини-Вірменія" повідомила прессекретар вірменського прем'єра Мане Геворкян.

"Пашинян вже підтвердив свою участь (у параді-ред.)", - сказала вона.

Як повідомляє агенство, Вірменський прем'єр висловив надію, що одужає до 24 червня і зможе взяти участь у всіх заходах.

Зазначається, що 1 червня Пашинян повідомив, що він сам і всі члени його сім'ї заразилися коронавірусом.

8 червня прем'єр заявив, що тест на коронавірус негативний, і він повертається до повноцінної роботи.

У РФ військовий парад до 75-річчя Перемоги у Другій світовій війні повинен був традиційно пройти 9 травня, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 24 червня.

З політичних лідерів Європи про свій намір відвідати цей парад вже оголосили президент Сербії Александар Вучич і президент Молдови Ігор Додон.