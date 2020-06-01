Українці, литовці та грузини Німеччини закликали уряд ФРН не брати участь у параді в Москві

Об’єднання Українських Організацій у Німеччині, Центральна рада литовської громади у Німеччині та Громадська організація грузинів у Німеччині спільно звернулися до Канцлера Німеччини, Федерального Президента Німеччини та парламентських фракцій Бундестаґу із закликом не брати участь у святкових заходах з нагоди Дня перемоги у Москві.

Про це повідомляє Український погляд.

«Ми нагадуємо, що незасуджені злочини Радянського Союзу та Росії в минулому столітті та відсутність до сьогодні опрацьованої власної історії разом з нерішучою позицією Заходу спонукають кремлівське політичне керівництво до дестабілізації демократій та реалізації плану повернення „втрачених“ територій: Придністров'я (Молдова), Південної Осетії (Цхінвальська область) та Абхазії (Грузія), а також Донбасу та Кримського півострова (Україна). Тому, ми закликаємо Вас не підтримувати окупаційну політику Москви, беручи участь у святкуванні перемоги у Москві та не вшановувати агресора своєю присутністю», - йдеться у зверненні.

Як наголошується, участь представників німецького уряду у святкуванні перемоги в Москві буде стимулом для Росії продовжувати свою агресивну політику окупації та розширення в Європі та в усьому світі.

Об’єднання Українських Організацій у Німеччині (ОУОН) з реєстрацією в Берліні є крайовим центральним представництвом українців у Німеччині. Дахова організація була заснована у 2012 році та є правонаступницею Центрального представництва української еміграції у Німеччині. Вона координує діяльність своїх членів, представляє та захищає інтереси українців Німеччини та є членом Світового Конґресу Українців (СКУ) з 2013 року.

Центральна рада литовської громади у Німеччині - найвищий орган прийняття рішень Литовської громади у Німеччині, обраний на прямих виборах усіма членами Ради. Литовська громада у Німеччині виникла в 1950 році з Литовської асоціації вигнаних, яка була заснована після Другої світової війни (1946). Вона є членом литовської світової спільноти. Членами литовської громади можуть бути всі литовці, які проживають у Німеччині, люди з Литви та члени їх сімей, з осередком у палаці Rennhof у місті Лампертхайм-Гюттенфельд.

Громадська організація грузинів у Німеччині була заснована в 1945 році. З першою назвою "Грузинська спілка земляків у ФРН" вона була єдиною грузинською організацією в Німеччині протягом багатьох років. Метою організації є сприяння благодійним цілям, а також просування культури, мистецтва, науки та досліджень. Організація прагне співпрацювати з німецькими та закордонними організаціями та опікується грузинами, які проживають у Німеччині, з точки зору солідарності, міжнародного взаєморозуміння та інтеграції.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін доручив міністрові оборони Сергію Шойгу почати підготовку до параду Перемоги, який відбудеться 24 червня.