В ООН закликали Азербайджан і Вірменію до примирення

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш провів перемовини з очільниками Вірменії та Азербайджану, закликавши їх до мирного розв’язання прикордонних суперечок.

Про це розповів речник генсека ООН Стефан Дуяріч, передає Сіньхуа.

“Генеральний секретар провів окремі телефонні розмови із президентом Азербайджану та прем’єр-міністром Вірменії. Під час обох розмов генеральний секретар висловив занепокоєння стосовно насильства вздовж вірмено-азербайджанського міжнародного кордону, а також щодо напруження у регіоні”, - сказав Дуяріч.

За його словами, Гуттереш знову закликав до негайної й повної деескалації, утримання від провокативної риторики та відновлення перемовин.

“Генеральний секретар повторив нашу повну підтримку важливих зусиль ОБСЄ та висловив своє очікування, що обидва лідери продовжать працювати над досягненням мирного вирішення тривалого конфлікту стосовно Нагірного Карабаху”, - зауважив речник.

Нагадаємо: міжнародна спільнота висловила глибоке занепокоєння стосовно нещодавньої ескалації Карабаського конфлікту.

Вірменія та Азербайджан воювали через Нагірний Карабах наприкінці 1980 - початку 1990-х років на тлі переходу до статусу незалежних держав після розпаду СРСР.