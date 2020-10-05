МЗС Франції, США та Росії закликають негайно припинити бойові дії в Карабаху

Міністри закордонних справ Франції, Сполучених Штатів Америки та Росії закликали Азербайджан і Вірменію негайно припинити ескалацію в Нагірному Карабаху.

Про це йдеться в оприлюдненій 5 жовтня спільній заяві міністрів, які представляють співголів (президентів Франції, США та РФ) Мінської групи ОБСЄ з пошуку мирних шляхів урегулювання карабаського конфлікту, передає Укрінформ.

Міністр Європи й закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, державний секретар США Майк Помпео та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров суворо засудили ескалацію насильства у Нагірному Карабаху.

«Міністри вкотре закликали сторони конфлікту негайно і безумовно припинити вогонь», - йдеться у заяві.

Міністри підкреслили, що обстріли цивільних об'єктів, розташованих поза лінією зіткнення у Нагірному Карабаху на території як Азербайджану, так і Вірменії, несуть загрозу стабільності усього регіону.

Як повідомлялося, 27 вересня Азербайджан та Вірменія почали бойові дії у Нагірному Карабаху, звинувативши одне одного в ескалації насильства.

У міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що військові країни розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у відповідь на провокації Вірменії.

Своєю чергою МЗС Вірменії заявило, що "азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення, а також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах почався в 1988 році. У 1994 році - після шести років війни - був підписаний Бішкекський протокол, згідно з яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що територію окупувала Вірменія.