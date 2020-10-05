Дипломатичного вирішення Карабаського конфлікту не пропонувалося за всі 28 років - Алієв

Президент Азербайджану Ільхам Алієв зазначив, що за останні 28 років так і не було запропоновано дипломатичного вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Як передає Укрінформ, про це він заявив в інтерв'ю Al Arabiya, яке цитує його пресслужба.

«Я часто чую, що конфлікт (у Нагірному Карабасі - ред.) не має військового рішення. По-перше, я з цим не згоден. По-друге, добре, якщо немає військового рішення, то дайте нам не військовий шлях вирішення, дайте нам дипломатичне вирішення. Виконуйте резолюції Ради Безпеки ООН», - сказав Алієв.

За його словами, за останні 28 років так і не було запропоновано дипломатичного вирішення конфлікту.

«Ми з 1992 року ведемо переговори, і було якесь дипломатичне вирішення за ці 28 років? Представили посередники або інші міжнародні організації нам політичне рішення? Ні. Вони заморозили цей конфлікт. Але він не є замороженим. Скільки ми повинні чекати? Ще 30 років?», - зазначив президент Азербайджану.

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Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і у провокуванні насильства. Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію. Бойові дії вже призвели до військових втрат з обох сторін і жертв серед мирного населення.

Україна закликала сторони врегулювати конфлікт з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Конфлікт між Азербайджаном і Вірменією через Нагірний Карабах спалахнув у 1988 році. У 1994-му - після шести років війни - був підписаний бішкекський протокол, за яким Азербайджан і Вірменія домовилися про припинення вогню. Нагірний Карабах проголосив себе незалежною "республікою", але Азербайджан не визнав цього, заявивши, що цю територію окупувала Вірменія.

фото: president.az