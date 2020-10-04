Вірменія готова обговорювати введення миротворців РФ до Нагірного Карабаху — Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий обговорювати питання про введення до Нагірного Карабаху російських миротворців.

Про це Пашинян заявив у інтерв'ю Al Jazeera, передає Укрінформ.

За його словами, Вірменія готова до обговорення питання введення російських миротворців в Нагірний Карабах, де тривають бойові дії з Азербайджаном. Він додав, що введення миротворців можуть обговорити в рамках Мінської групи ОБСЄ.

"Такі питання можуть бути обговорені в ширшому контексті в рамках "мінської групи" ОБСЄ", - сказав Пашинян, відповідаючи на питання про те, чи хотів би він побачити російських миротворців в Карабаху.

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У Росії вже відреагували на цю заяву. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що РФ може ввести своїх миротворців у Нагірний Карабах тільки за згодою Азербайджану і Вірменії, передає РБК.

"Миротворці можуть входити тільки за згодою двох сторін", - сказав Пєсков.

Тим часом президент Азербайджану повідомив, що армія встановила контроль над кількома селами в Нагірному Карабасі. Як він написав у Твіттері, мова йде про села Талиш Тертерського району, Мехді, Чахірлі, Ашаги Маралян, Шайбей і Гуджаг Джебраїльського району, Ашаги Абдуррахманли Фізулінського району.

Bu gün #Azərbaycan #Ordusu Tərtər rayon Talış kəndini, Cəbrayıl rayon Mehdili, Çaxırlı, Aşağı Maralyan, Şəybəy və Quycaq kəndlərini, Füzuli rayonu Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndini azad etmişdir.#Qarabağ #Azərbaycandır! — İlham Əliyev (@azpresident) October 3, 2020

Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії у Нагірному Карабасі, взаємно обвинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Україна закликала сторони не розпалювати додаткові емоції і врегулювати конфлікт в Нагірному Карабасі з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.

Згідно з останніми заявами оборонних відомств обох країн, воєнні дії в Нагірному Карабасі тривають.