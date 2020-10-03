Азербайджан узяв під контроль населений пункт в Карабасі

Азербайджан узяв під контроль місто Мадагізе в Нагірному Карабасі, по всьому кордону ведуться перестрілки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АЗЕРТАДЖ.

«Сьогодні Азербайджанська армія підняла азербайджанський прапор в Мадагізе. Мадагіз наш. Карабах - це Азербайджан!», - про це президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв написав на своїй офіційній сторінці у Твіттері.

Він також заявив, що «відновлює історичне ім'я міста» - Суговушан.

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Як передають Новини Вірменії, Єреван своєю чергою заявляє, що Азербайджанські сили обстріляли місто Степанакерт ракетами та що по всій кордоні «ведеться позиційна перестрілка різної інтенсивності».

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За словами заступника командувача Армією оборони Вірменії Артура Саркісяна, під час обстрілів були поранені вірменські та іноземні журналісти. З боку Єревана загинули ще 54 бійця, точне число поранених поки не відомо.