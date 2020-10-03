Азербайджан узяв під контроль населений пункт в Карабасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє АЗЕРТАДЖ.
«Сьогодні Азербайджанська армія підняла азербайджанський прапор в Мадагізе. Мадагіз наш. Карабах - це Азербайджан!», - про це президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв написав на своїй офіційній сторінці у Твіттері.
Він також заявив, що «відновлює історичне ім'я міста» - Суговушан.
Як передають Новини Вірменії, Єреван своєю чергою заявляє, що Азербайджанські сили обстріляли місто Степанакерт ракетами та що по всій кордоні «ведеться позиційна перестрілка різної інтенсивності».
За словами заступника командувача Армією оборони Вірменії Артура Саркісяна, під час обстрілів були поранені вірменські та іноземні журналісти. З боку Єревана загинули ще 54 бійця, точне число поранених поки не відомо.