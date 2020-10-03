Азербайджан і Вірменія продовжують воєнні дії в Нагірному Карабасі
Як передає Укрінформ, про це повідомляють оборонні відомства обох сторін.
У Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що протягом ночі була зупинена «бойова активність супротивника на різних напрямках», і що запеклі бої тривають. Також у відомстві заявили, що ЗС країни зайняли нові опорні пункти на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі.
Речниця Міноборони Вірменії Шушан Степанян також повідомила у Фейсбуці, що «на північному і західному напрямках кордону Арцаха йдуть запеклі бої».
Як повідомляв Укрінформ, Вірменія й Азербайджан вранці 27 вересня відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства. Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.
Україна закликала сторони не розпалювати додаткових емоцій і врегулювати конфлікт у Нагірному Карабасі з дотриманням принципу територіальної цілісності держав.