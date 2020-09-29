У Нагірному Карабаху тривають бої: сторони повідомляють подробиці

У Нагірному Карабаху тривають «бої різної інтенсивності».

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці речниця Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

"На лінії зіткнення Арцах-Азербайджан (Нагірний Карабах - ред.) тривають бої різної інтенсивності, що супроводжуються артилерійською підготовкою з азербайджанської сторони․ Наразі вірменські підрозділи відбили атаки азербайджанських збройних сил на кількох напрямках лінії зіткнення, на окремих ділянках вживаються контрзаходи, що завдають противнику величезних втрат як у живій силі, так і у військовій техніці. Зокрема, рано вранці була знищена група бронетехніки противника", - йдеться у дописі.

Водночас азербайджанська агенція Trend, з посиланням на Міноборони країни, повідомляє, що наступальна операція азербайджанських збройних сил з метою визволення міста Фізулі триває.

Приблизно о 07.00 ранку підрозділи азербайджанських збройних сил знищили ще чотири танки вірменських військ на напрямку Фізулі-Джабраїл.

Також повідомляється про обстріли цивільних об'єктів вірменською стороною.

"Починаючи з 07:30 29 вересня, територія азербайджанського району Дашкесан зазнала артилерійського обстрілу з території Варденського району Вірменії", - йдеться у повідомленні.

Наразі бойові дії тривають.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан 27 вересня почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що "азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, зокрема столиці (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

МЗС України закликало сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту.