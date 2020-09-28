Нагірний Карабах: Вірменія звинувачує Туреччину у підтримці конфлікту, Азербайджан спростовує

Вірменія звинуватила Туреччину в тому, що її військові воюють на боці Азербайджану, використовуючи зброю турецького виробництва, зокрема військові літаки і БПЛА.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні МЗС Вірменії, розміщеному на офіційній сторінці відомства в Фейсбуці.

«Турецькі військові фахівці б'ються пліч-о-пліч з Азербайджаном, використовуючи зброю турецького виробництва, в тому числі безпілотні літальні апарати і військові літаки», - йдеться в повідомленні.

Також в тексті зазначено, що Туреччина нібито вербує іноземців і переправляє їх до Азербайджану.

«Азербайджан отримує повномасштабну військово-політичну підтримку з Туреччини. Примітно, що Туреччина завжди підтримувала Азербайджан у рамках карабахського конфлікту з 90-х років минулого століття, коли піддала Республіку Вірменія сухопутній блокаді», - зазначає зовнішньополітичне відомство.

Офіційного спростування цієї заяви з боку МЗС Азербайджану або Туреччини поки не надходило.

В інтерв'ю іноземним ЗМІ глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов назвав звинувачення Вірменії безпідставними, спростував будь-яке втручання з боку Туреччини. За його словами, військові навчання з Туреччиною мають виключно плановий характер. У свою чергу він звинуватив Вірменію в нібито спробах залучення найманців в сирійському Ідлібі на свій бік.

Раніше офіційний представник МЗС Туреччини Хамі Аксой заявив, що Туреччина засудила дії Вірменії в Нагірному Карабасі і висловила повну підтримку Азербайджану.

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Як відомо, наприкінці липня Туреччина направляла до Азербайджану підрозділи збройних сил для участі в спільних масштабних тактичних і льотно-тактичних навчаннях за участю сухопутних і військово-повітряних сил. Навчання за участю військової авіації проходили з 29 липня до 10 серпня - в Баку, Нахічевані, Гянджі, Кюрдамірі і Євласі, за участю сухопутних військ - з 1 до 5 серпня в Баку і Нахічевані. Тоді навчання ЗС Азербайджану і Туреччини стартували на тлі загострення відносин між Баку і Єреваном.

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Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

Обидві країни оголосили військовий стан і мобілізацію.