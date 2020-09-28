ЄС застерігає від підтримки однієї зі сторін конфлікту між Вірменією та Азербайджаном

Військовий конфлікт, який розгортається між Вірменією і Азербайджаном, несе небезпеку для усього регіону, тож ЄС закликає всіх партнерів у регіоні докласти всіх зусиль для зупинки насильства та не допустити його переростання у масштабну війну.

Про це у понеділок, 28 вересня, під час брифінгу для преси у Брюсселі заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Саме так він відповів на запитання журналістів щодо позиції країн, які вже встигли висловити підтримку діям тієї чи іншої сторони протистояння, що розгортається навколо Нагорного Карабаху.

«На фоні загального і потужного міжнародного заклику зупинити насильство, були декілька оголошень про підтримку тієї чи іншої сторони. Наше послання у тому, що кожен з регіональних партнерів повинен зробити внесок у зупинення військової конфронтації, сприяти мирному розв'язанню цієї проблеми. Ескалація, яку ми бачимо зараз і бачили у липні, є дуже тривожною. Вона загрожує дійсно серйозними наслідками для регіональної стабільності. Ніхто не може бути в ній зацікавлений, ніхто не отримає жодних переваг від масштабної війни, якщо вона розпочнеться», - наголосив речник ЄС.

Він повідомив, що Євросоюз наразі здійснює дуже активні дипломатичні контакти з усіма регіональними гравцями, щоб донести до них усвідомлення загрози та запросити до негайних дій, щоб зупинити конфронтацію та її подальший розвиток.

«Головне послання, яке було передано міністрам закордонних справ обох країн – Вірменії і Азербайджану, Високим Представником ЄС, полягає в тому, що не існує військового рішення для цього конфлікту. Ми дійсно закликаємо всіх, хто залучений до цієї проблеми, повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту навколо Нагорного Карабаху під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ, негайно та без передумов, тому що дійсно є терміново необхідним», - зауважив Пітер Стано.

Він ще раз нагадав, що Євросоюз виступає за негайне припинення військового протистояння між Вірменією і Азербайджаном, до припинення вогню та деескалації, а також до ефективного контролю за дотриманням режиму припинення вогню.

Як вже повідомляв Укрінформ, вчора, 27 вересня, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.