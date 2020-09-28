Азербайджан заявляє про артобстріл будівлі Тертерського суду, є загиблий і поранені

В Азербайджані в будівлю Тертерського районного суду потрапив артилерійський снаряд, в результаті чого загинула одна людина, ще троє дістали поранення.

Про це повідомили Trend у пресслужбі Генпрокуратури Азербайджану, передає Укрінформ.

«Під час чергового артобстрілу густонаселених мирними жителями територій Азербайджану близько 11:00 28 вересня, в результаті попадання артилерійського снаряда в адміністративну будівлю Тертерського районного суду, помер Алієв Мехман Совєт огли, 1975 року народження, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримав водій автомобіля швидкої допомоги, який проїжджав, Асадов Ганбар Аскер огли, 1968 року народження, його пасажир - співробітник військової поліції Гусейнов Фахраддін Фарман огли, 1994 року народження, а також місцевий житель Турал Фірдовсі, 1991 року народження», - йдеться в повідомленні.

За даними АЗЕРТАДЖ, з 07:00 28 вересня в результаті артилерійського обстрілу силами противника центру Тертерського району, а також густонаселених сіл було завдано значної шкоди будинкам жителів села Азадгарагоюнлу Ахмедова Майіла Алескер огли, Салахова Нізамі Маджид огли і Керімова Ельшана Шахмат огли, завдано ударів по головному стратегічному мосту району та відділу поліції. Жителів двох будинків довелося евакуювати.

Читайте також: ПА ОБСЄ закликає Азербайджан та Вірменію припинити бої

Як повідомляє сайт Новини-Вірменія, представник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованнісян у понеділок під час брифінгу в Єдиному інформаційному центрі заявив, що Азербайджан продовжує обстріли населених пунктів Арцаха.

"Населені пункти Арцаха на даний момент залишаються мішенню для обстрілу, зокрема, азербайджанська артилерія продовжує обстрілювати місто Мартакерт", - сказав Ованнісян .

Як повідомляв Укрінформ, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії у Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши одна одну в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

У Міністерстві оборони Азербайджану повідомили, що азербайджанські військові почали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту в Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявило, що сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення, а також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт.

Обидві країни оголосили воєнний стан і мобілізацію.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закликав Вірменію і Азербайджан сісти за стіл переговорів, щоб не допустити жертв серед громадян цих держав через загострення в Нагірному Карабаху.