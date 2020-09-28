Вірменія та Азербайджан поновили взаємні обстріли, число загиблих зросло

Вірменія і Азербайджан звинуватили один одного в поновленні бойових дій у понеділок вранці.

Про це свідчать останні дані на сайтах Міноборони обох сторін.

Згідно із заявою Міноборони Азербайджану, вранці 28 вересня вірменські збройні сили стали обстрілювати місто Тертер.

Як передає Tert, Вірменія в свою чергу також повідомляє, що "противник відновив наступальні дії".

Крім того повідомляється про збільшення кількості загиблих. Як повідомлялося, Азербайджан заявив про 550 убитих і поранених вірменських військових, у Єревані не коментують ці дані. Згідно з виданням Новини-Вірменія, сьогодні число загиблих вірменських солдатів зросло ще на 15 осіб, загалом поранено близько 200 осіб.

Як передає АЗЕРТАДЖ, Генеральна прокуратура Азербайджану звинувачує Вірменію в тому, що їхні війська продовжують завдавати ударів по цивільному населенню - станом на ранок 28 вересня було госпіталізовано 26 мирних жителів із різними тілесними ушкодженнями.

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Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія і Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабаху, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.