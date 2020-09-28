В Азербайджані оголосили часткову мобілізацію

Президент Азербайджану Ільхам Алієв у понеділок підписав розпорядження про оголошення часткової мобілізації.

Про це повідомляє 1news.az з посиланням на офіційний сайт очільника держави, передає Укрінформ.

«Керуючись пунктом 25-м статті 109 Конституції Азербайджану, постановляю: оголосити часткову мобілізацію в Азербайджанській Республіці. Державній службі з мобілізації та призову Азербайджанської Республіки забезпечити призов військовослужбовців для мобілізації й виконання заходів, що випливають з військової служби, відповідно до затверджених планів. Кабінету Міністрів Азербайджанської Республіки вирішити питання, що випливають з цього Розпорядження», - йдеться в розпорядженні.

Дане розпорядження набирає чинності з моменту підписання.

Як повідомлялося, вранці 27 вересня Вірменія й Азербайджан відновили бойові дії в Нагірному Карабасі, взаємно звинувативши один одного в обстрілі прикордонних територій і провокуванні насильства.

За даними Міноборони Азербайджану, під час бойових дій у Нагірному Карабасі було вбито понад 550 військовослужбовців Вірменії.

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У Міноборони Вірменії 27 вересня заявили про загибель 16 осіб і понад 100 поранених, пізніше був опублікований список ще з 15 загиблих під час бойових дій.

Раніше на екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було ухвалено рішення про введення воєнного стану.

Вірменія також оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.