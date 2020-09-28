Нагірний Карабах: Азербайджан заявив про 550 убитих вірменських військових

У результаті відновлення конфлікту між Азербайджаном і Вірменією за контроль над Нагірним Карабахом, загинули 550 вірменських воїнів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили в Міністерстві оборони Азербайджану.

"Згідно з розвідданими, отриманими до кінця дня операції, в результаті бойових дій вірменська армія зазнала серйозних втрат. Було знищено 22 танки та іншої бронетехніки противника, 15 зенітно-ракетних комплексів «ОСА», 18 безпілотних літальних апаратів (БПЛА), 8 артилерійських установок. Втрати противника в живій силі склали понад 550 осіб убитими і пораненими. Три склади боєприпасів вірменської армії були знищені в різних напрямках", - повідомляється на сайті Міноборони.

В оборонному відомстві додали, що "в ході боїв у напрямку села Талиш був знищений командир десантно-штурмового батальйону противника підполковник Лерник Варданян, а особовий склад військової частини, яким він командував, зазнав великих втрат".

#Azerbaycan

🔴 Azerbaycan ordusuna ait TB2 SİHA'ların, işgalci Ermeni güçlerine ait hedefleri imha ettiği anlar. pic.twitter.com/iMqYZYV93b — TSKMap.net (@TSKMap) September 27, 2020

Раніше в Міністерстві оборони Вірменії заявили, що азербайджанська сторона втратила під час боїв 200 осіб.