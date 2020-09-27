Нагірний Карабах: Азербайджан звернеться до Радбезу ООН, Вірменія – до ЄСПЛ

Азербайджан буде звертатися до міжнародних організацій з проханням провести трибунал над Вірменією. Аналогічні кроки робить вірменська сторона.

Як передає Укрінформ, про це заявили у Генеральній прокуратурі Азербайджану, передає Trend.

Як зазначили у Генеральній прокуратурі, з метою викриття агресивного характеру дій Вірменії на міжнародній арені, запровадження санкцій проти країни-агресора, передбачених міжнародним правом, буде направлено звернення до низки міжнародних організацій, зокрема Ради Безпеки ООН, з запитом організувати спеціальний міжнародний трибунал.

"27 вересня, близько 06:00, збройні сили Вірменії, здійснюючи широкомасштабні провокації, завдали інтенсивного обстрілу з великокаліберної зброї, мінометів та артилерійських установок різного калібру по позиціям азербайджанської армії вздовж всієї довжини фронту та по азербайджанським населенним пунктам, що розташовані у прифронтовій зоні", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляє вірменська агенція Aysor, Вірменія звернулася до ЄСПЛ щодо застосування "тимчасових заходів" проти Азербайджану.

"Республіка Вірменія звернулася до Європейського суду з прав людини з вимогою вжити тимчасових заходів проти Азербайджану", - йдеться у повідомленні.

Представник Вірменії в ЄСПЛ повідомив, що тимчасовий захід зобов'яже Азербайджан припинити обстріли цивільних структур по всій лінії зіткнення з Вірменією та Республікою Арцах (Нагірним Карабахом - ред.), а також утриматися від атак на цивільних осіб , цивільні структури та населені пункти.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.