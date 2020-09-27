Нагірний Карабах: Азербайджан повідомляє про загиблих, поранених та руйнації

Нагірний Карабах: Азербайджан повідомляє про загиблих, поранених та руйнації

Укрінформ
Унаслідок артилерійських обстрілів з вірменської сторони в регіоні Нагірний Карабах є постраждалі серед цивільного населення, їх кількість наразі становить 14 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Генпрокуратура Азербайджану.

В результаті інтенсивного обстрілу ворогом було вбито та поранено мирних жителів, а багато будинків та цивільних об'єктів отримали серйозні пошкодження, зокрема в селах Гапанли Тертерського району, селах Чираглі та Орта Гарванд Агдамського району, Алханлі та Шукурбайлі Фузуліського району, та селі Джожуг Марджанлі Джабраїльського району.

Наразі 14 цивільних осіб шпиталізовані з різними травмами.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу ворогом цивільних об'єктів було серйозно пошкоджено низку житлових будинків, знищено дрібну та велику рогату худобу та інше.

Читайте також: Азербайджан заявив про звільнення низки сіл у Нагірному Карабаху, Вірменія спростовує

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано-вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-