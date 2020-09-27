Нагірний Карабах: Азербайджан повідомляє про загиблих, поранених та руйнації

Унаслідок артилерійських обстрілів з вірменської сторони в регіоні Нагірний Карабах є постраждалі серед цивільного населення, їх кількість наразі становить 14 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє у Фейсбуці Генпрокуратура Азербайджану.

В результаті інтенсивного обстрілу ворогом було вбито та поранено мирних жителів, а багато будинків та цивільних об'єктів отримали серйозні пошкодження, зокрема в селах Гапанли Тертерського району, селах Чираглі та Орта Гарванд Агдамського району, Алханлі та Шукурбайлі Фузуліського району, та селі Джожуг Марджанлі Джабраїльського району.

Наразі 14 цивільних осіб шпиталізовані з різними травмами.

Також повідомляється, що в результаті обстрілу ворогом цивільних об'єктів було серйозно пошкоджено низку житлових будинків, знищено дрібну та велику рогату худобу та інше.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано-вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.