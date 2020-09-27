Азербайджан заявив про звільнення низки сіл у Нагірному Карабаху, Вірменія спростовує
Як передає Укрінформ, про це сказав прессекретар пресслужби Міністерства оборони Азербайджану полковник-лейтенант Анар Ейвазов, інформує агенція Azertag.
Ейвазов зазначив, що за поточною інформацією, на Фізулі-Джебраїльському напрямку звільнені села Гараханбейлі, Гервенд, кендо Горадіз, Юхари Абдуррахманли Фізулінського району, а також села Беюк Мерджанли та Нюзгер Джебраїльського району.
Крім того, в напрямку Агдерінского району та Муровдага розгромлені ворожі блокпости, важливі висоти взяті під контроль.
Водночас вірменська сторона спростовує ці заяви.
"Заява Міністерства оборони Азербайджану про те, що азербайджанська армія нібито окупувала 6 населених пунктів, не відповідає реальності. Це чергова інформаційна провокація азербайджанської пропагандистської машини", - пише у Фейсбуці речниця Міноборони Вірменії Сюзан Степанян.
Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан у неділю почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.
У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.
МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".
Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.
Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.
Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.
Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.
Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.
фото: АЗЕРТАДЖ