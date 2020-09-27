Європейська рада закликає Вірменію та Азербайджан терміново припинити вогонь

Вірменія та Азербайджан мають у терміновому порядку припинити бойові дії і повернутися до переговорів.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель на своїй сторінці у Твіттер.

"Повідомлення про бойові дії з району Нагорного Карабаху викликають найсерйозніше занепокоєння.

Військові дії мають бути припинені у терміновому порядку, щоб запобігти подальшій ескалації. Негайне повернення до перемовин без попередніх умов - це єдиний шлях вперед", - йдеться у дописі.

Як повідомлялося, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

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У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.