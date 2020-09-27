Президент Азербайджану повідомив про жертви в районі Нагірного Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв повідомив, що внаслідок боїв в районі Нагірного Карабаху є жертви та поранені серед мирного населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє oxu.az.

Алієв заявив, що сьогодні вранці Вірменія завдала ударів по населених пунктах, а також позиціях армії Азербайджану.

За його словами, в результаті обстрілу серед мирного населення та військовослужбовців Азербайджану є загиблі та поранені.

Верховний головнокомандувач наголосив, що азербайджанська армія зараз завдає ударів по позиціях ворога.

"У результаті нищівних ударів вірменська сторона була змушена змиритися з гіркою поразкою. Я говорив про це, хочу ще раз сказати, якби ми хотіли, то могли б провести бойові дії на території Вірменії. Але у нас немає військових цілей на території Вірменії, і в такому випадку вогонь через кілька днів був припинений», - заявив президент Азербайджану, повідомляє AzerTag.

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За його словами, Вірменія прагне окупувати територію Азербайджану.

«Вірменія планує окупувати азербайджанські землі та не приховує цього. Їх військово-політичне керівництво намагалося погрожувати Азербайджану новою окупацією, політикою окупації нових територій - це політика військово-політичного керівництва Вірменії сьогодні", - сказав Алієв.

Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан почали бойові дії на кордоні і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.