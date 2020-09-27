МЗС України занепокоєне через загострення між Вірменією та Азербайджаном

МЗС України глибоко занепокоєне у зв’язку із загостренням конфлікту між Вірменією та Азербайджаном.

Про це йдеться у Твіттері міністерства.

«Уважно вивчаємо обставини, що призвели до загострення. Закликаємо сторони повернутися до діалогу заради мирного врегулювання конфлікту. Співчуваємо родичам та близьким загиблих", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, Вірменія і Азербайджан почали бойові дії на кордоні і звинуватили один одного в ескалації насильства в Нагірному Карабасі.