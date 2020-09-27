Вірменія оголосила воєнний стан та мобілізацію

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію після поновлення протистояння з Азербайджаном щодо Нагірно-Карабахського регіону.

Як передає Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє Reuters.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

Контрнаступальна бліц-операція азербайджанських військ триває.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

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12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провів тристоронні телефонні переговори з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим та закликав обидві сторони підтвердити власні зобов’язання щодо припинення вогню та вжити негайних заходів для уникнення подальшої ескалації.