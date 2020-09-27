Голова ОБСЄ закликає Азербайджан і Вірменію до припинення вогню

Діючий голова ОБСЄ, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав до негайного припинення вогню в Нагірному Карабаху та проведення переговорів в рамках Мінської групи ОБСЄ.

Відповідна заява опублікована на сторінці у Twitter Албанського головування в ОБСЄ, повідомляє Укрінформ.

"Ми занепокоєні ростом насильства навколо Нагірного Карабаху та повідомленнями про жертви серед цивільних осіб. Діючий голова ОБСЄ Еді Рама закликає до негайного припинення вогню, поки кількість людських жертв не зросла далі. Конструктивні переговори із співголовами Мінської групи ОБСЄ мають відновитися", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві оборони Азербайджану у неділю вранці поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

Зі свого боку, МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (невизнаного Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Наразі бої тривають, надходять повідомлення про загиблих та поранених серед цивільного населення та військових з обох сторін.