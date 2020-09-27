Нагірний Карабах оголосив воєнний стан через загострення на фронті

Голова адміністрації Нагірного Карабаху Араїк Арутюнян запровадив на території невизнаної республіки воєнний стан через загострення конфлікту між Азербайджаном та Вірменією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

Влада Нагірного Карабаху заявила, що місто Степанакерт було обстріляне, та закликала мирних жителів дістатися до зони безпеки. Зруйновано багато будинків, повідомляється про поранених.

Влада регіону негайно оголосила "воєнний стан та повну військову мобілізацію", заявив Арутюнян на надзвичайному засіданні парламенту.

Раніше Вірменія та Азербайджан звинуватили одне одного у відновленні конфлікту, що триває десятиліттями, в Нагірному Карабаху після того, як сьогодні у регіоні спалахнуло нове протистояння.

Міністерство оборони Вірменії заявило, що його військові збили два азербайджанських військових гелікоптери, додавши, що також було підбито три танки противника.

"Повна відповідальність за це лежить на військово-політичному керівництві Азербайджану", - зазначили Міноборони Вірменії.

Тим часом Азербайджан звинуватив вірменські збройні сили у здійсненні "навмисних та цілеспрямованих" атак на Нагірний Карабах.

"Є повідомлення про загиблих та поранених серед цивільного населення та військових", - сказав президент Азербайджану.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону із залученням артилерії.

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Внаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.

Високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель провів тристоронні телефонні переговори з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном та міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим та закликав обидві сторони підтвердити власні зобов’язання щодо припинення вогню та вжити негайних заходів для уникнення подальшої ескалації.