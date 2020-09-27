Азербайджан запроваджує воєнний стан

На екстреному засіданні парламенту Азербайджану (Міллі Меджлісу) було ухвалено рішення про запровадження воєнного стану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Trend.

"Парламент Азербайджану прийняв рішення про запровадження воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим у містах Баку, Гянджі, Гейгеле, Євлах та низці інших міст планується оголосити комендантську годину, передає Oxu.az.

Як повідомлялося, раніше Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабаху.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Як повідомлялося, 12 липня Міністерство оборони Азербайджану повідомило про спробу підрозділів вірменської армії атакувати позиції азербайджанських збройних сил на Товузькому напрямі кордону з залученням артилерії.

Унаслідок боїв, що тривали в ніч проти 13 липня, загинуло четверо азербайджанських військових, ще четверо було поранено.

Зі свого боку пресслужба Міноборони Вірменії заявила, що ситуація на кордоні загострилася після спроби прориву з боку Азербайджану. За інформацією вірменських військових, двоє поліцейських та троє військовослужбовців отримали легкі поранення.

Пізніше бої на кордоні двох країн неодноразово поновлювалися.