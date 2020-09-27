В Азербайджані та Вірменії провели засідання Радбезів через ситуацію в Карабаху

В Азербайджані і Вірменії провели засідання Рад безпеки через загострення ситуації в Карабаху.

Про це повідомляє місцеве видання vesti.az, передає Укрінформ.

Рада безпеки Азербайджану пройшла під головуванням президента Ільхама Алієва.

"Звільнено кілька населених пунктів, що знаходилися під окупацією ... Упевнений, що наша успішна контрнаступальна операція покладе край окупації і несправедливості, яка триває близько 30 років", - зазначив Алієв.

Засідання Радбезу Вірменії відбулося під головуванням прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, повідомляє Новое время. Відзначається, що в ході його розглянули питання, "пов'язані з протидією широкомасштабних операцій противника на карабахського-азербайджанській лінії зіткнення, контрдіями збройних сил і подальшими кроками".

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Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві оборони Азербайджану у неділю вранці поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

Зі свого боку, МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (невизнаного Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Наразі бої тривають, надходять повідомлення про загиблих та поранених серед цивільного населення та військових з обох сторін.