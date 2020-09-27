Євросоюз закликає до припинення вогню у Нагорному Карабаху

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав сторони конфлікту у Нагорному Карабасі негайно припинити вогонь та повернутися до переговорів щодо врегулювання конфлікту під егідою Мінської групи ОБСЄ.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на текст заяви Високого представника ЄС, що оприлюднена на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«27 вересня 2020 року почалися бойові дії вздовж контактної лінії у зоні конфлікту в Нагорному Карабасі, що, на жаль, призвело до військових та цивільних жертв. Європейський Союз закликає до негайного припинення ворожнечі, до деескалації та до суворого дотримання режиму припинення вогню. Є необхідним термінове та безумовне повернення до переговорів щодо врегулювання конфлікту у Нагорному Карабасі під егідою співголів Мінської групи ОБСЄ», - йдеться у документі.

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Як повідомляв Укрінформ, Вірменія та Азербайджан почали бойові дії на кордоні та звинуватили один одного в ескалації насильства у Нагірному Карабасі.

У Міністерстві оборони Азербайджану поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабасі у відповідь на провокації Вірменії.

МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано-вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (Нагірного Карабаху - ред.) Степанакерт".

Вірменія оголосила воєнний стан та повну військову мобілізацію.

Мінська група ОБСЄ з урегулювання конфлікту в Нагорному Карабасі була створена у 1992 році. До складу Мінської групи ОБСЄ входять три країни-посередниці: Росія, США і Франція.

Фото: Laura Celmiņa, Ārlietu ministrija