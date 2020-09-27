Співголови Мінської групи ОБСЄ закликають Азербайджан та Вірменію до переговорів

Співголови Мінської групи ОБСЄ (РФ, Франція та США) закликали до негайного припинення бойових дій у Нагірному Карабаху та відновлення мирних переговорів.

Як передає Укрінформ, відповідна заява співголів Мінської групи, яка з 1992 року є посередником у налагодженні переговорів про мирне врегулювання Карабаського конфлікту, опублікована на сайті ОБСЄ.

"Співголови з занепокоєнням сприймають повідомлення про широкомасштабні військові дії вздовж лінії зіткнення в зоні Нагірно-Карабаського конфлікту. Ми рішуче засуджуємо застосування сили та висловлюємо жаль з приводу безглуздої загибелі людей, включаючи цивільних осіб. Співголови закликають сторони негайно припинити бойові дії і відновити переговори для пошуку стійкого врегулювання конфлікту", - йдеться у заяві співголів Ігоря Попова (РФ), Стефана Вісконті (Франції) та Ендрю Шофера (США).

Співголови Мінської групи ОБСЄ закликали сторони "вжити всіх необхідних заходів для стабілізації ситуації на місцях", а також наголосили, що "альтернативи мирному врегулюванню конфлікту шляхом переговорів немає".

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Як повідомляв Укрінформ, у міністерстві оборони Азербайджану у неділю вранці поінформували, що азербайджанські військові розпочали контрнаступальну операцію по всій лінії фронту у Нагірному Карабаху у відповідь на провокації Вірменії.

Зі свого боку, МЗС Вірменії заявив, що "сьогодні рано вранці азербайджанська сторона завдала ракетних ударів по всій лінії зіткнення також по мирних населених пунктах, включаючи столицю (невизнаного Нагірного Карабаху, - ред.) Степанакерт".

Наразі бої з використанням сухопутних сил, артилерії, ракетних систем та авіації тривають. Надходять повідомлення про загиблих та поранених серед цивільного населення та військових з обох сторін.